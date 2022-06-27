Ünlü oyuncu Nefise Karatay’dan yatırım tavsiyesi

Ünlü oyuncu Nefise Karatay, Bağcılar’da bir inşaat projesi tanıtımına katıldı. Projeyi çok beğendiğini kaydeden Karatay, yatırım olarak konutu tercih ettiğini söyleyerek “En akıllısı mülk almak diye düşünüyorum. Mülk fiyatları inanılmaz değerlendi. 2 sene önce aldığım ve annemin oturduğu evin fiyatı iki katına çıkmış. Yani müthiş artmış. Bence mülke yatırım yapmak çok karlı” dedi.

Ünlü oyuncu Nefise Karatay, Bağcılar’da yapılan 300 konutluk Güneşli Homes Projesi’nin tanıtımına katıldı. Bir bloğu sosyal tesislere ayrılan projeyi çok beğendiğini kaydeden Karatay, firma tarafından Sarıyer’de yapılacak projeden de daire almak istediğini söyledi.

Proje açılışına katılan eski manken, oyuncu ve sunucu Nefise Karatay “Çok güzel bir proje önemli ve kaliteli inşaat firmalarının yeni binalar yapmasını, yeni yerleşim alanları oluşturmasını çok değerli buluyorum. Çok ilgimi çekti. Sarıyer’deki yeni projeleri için de görüşüyoruz. Ben şimdiye kadarki planlarımı akıllıca yapmaya gayret ettim. Sarıyer’deki projeyi de çok beğendim oradan bir ev almak istiyorum. Aslında en akıllısı mülk almak diye düşünüyorum. Mülk fiyatları zaten inanılmaz değerlendi. Ben iki sene önce bir ev almıştım. Şimdi anneciğim oturuyor içinde. Aldığım fiyatın iki katı olmuş ev inanamadım. Yani müthiş artmış. O yüzden bence mülke yatırım yapmak çok karlı. Bu parayı bankada tutsaydım eminim ki bu kadar değerlenmezdi. Mülke yatırım yapmayı şuanda en akıllıca yatırım olarak buluyorum” dedi.

Bir televizyon kanalında yapığı gündüz kuşağı hafta sonu bir programına da değinene Karatay, “İyi gidiyor tatil yapamıyorum şuanda. Çocuğum yüzme kursunda, onunda yarışları, antrenmanları var. Bana tatil olmadı. Her gün çocuğu okula götürüyorum. Halen yaz moduna giremedim. Kızım Maya’nın da yüzme takımı çok önemli. O da çok heyecanlı. Bayram zamanı küçük bir tatil yapacağız” dedi.

Yakın zamanda daha donanımlı projeler yapacağını belirten Gönen Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gönen “İstanbul Güneşli de Güneşli Homes projemizin satış açılışlını yapıyoruz. Projemiz toplamda 9 bin metrekare alandan oluşmaktadır. Bu alan içerisinde 5 bloğumuz bulunmaktadır. Bir blok tamamen sosyal tesislere ayrılmıştır. Geriye kalan bloğumuz 3+1 2+1 daire olarak 289 konuta sahiptir. Bağımsız 12 işlerimiz bulunmaktadır. Projemiz bölgenin en güzel lokasyonlarından biri. Yıldız bir proje diyebilirim gerçekten. Henüz açılışı yapmadan projemizde toplamada 100 konut satmış bulunmaktayız. Bu satışlarınızı katar Dubai ırak Ortadoğu ülkelerine sattık. Yakın zamanda projeyi hayırlısıyla bitirmeyi hedefliyoruz. İlerde çok güzel imza atacağımız projelerimiz mevcut. Öncesinde birçok projeye imza atmış ve bitirmiş bulunmaktayız. Bölgede yaklaşık dört tane projeye sahibiz. Şuanda devam etmekte olan Sarıyer’de projemiz var. Sarıyer projemiz 132 villadan oluşmaktadır. Kısa zaman içerisinde buna başlamış olacağız. Ultra lüks bir projedir” şeklinde konuştu.