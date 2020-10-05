Ünlü oyuncu Mehmet Yağmur hayatını kaybetti

Oynadığı filimlerde kavga sahnelerinin aranan ismi Mehmet Yağmur, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen sene düzenlenen Malatya Film Festivalinde Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur'un ölmü sevenlerini yasa boğdu. Yağmur, Malatya'ya yeleşmiş burada hayatına devam ediyordu.

MEHMET YAĞMUR KİMDİR?

Malatya'da doğan Mehmet Yağmur, 1959'da 17 yaşındayken İstanbul'a geldi. İstanbul7a geldiğinin ilk günler parklarda yatan, Mehmet Yağmur, Kapalıçarşı'da kalem, tarak, defter satmaya başladı. Seyyar tablasına el koyan zabıtayla kavga ettikten sonra Kapalıçarşı'dan kaçarak Yeşilçam Sokağı'na gitti. Orada tanıştığı bir kişi aracılığıyla film setlerinde ışıkçılık yapmaya başlayan Mehmet Yağmur, 1970'te oyuncu olarak kamera karşısına geçti.'Bin Yıllık Yol' adlı sinema filminde kavga sahnelerinde rol alacak bir oyuncunun sete gelmemesi üzerine yönetmen Yılmaz Duru'nun "Mehmet, seni oynatalım" demesiyle oyunculuk kariyeri başlayan Mehmet Yağmur, 2000'e kadar 110 filmde 'Kötü adamı' canlandırdı. Mehmet Yağmur, bir röportajında film setlerinde atlattığı badireleri şöyle anlatmıştı; "Gözüm karaydı. Atla atla, düş düş, vur vur, kır kır, hiç korku yoktu. Kavganın A'sından Z'sine her şeyini biliyorduk. Nereden vurursun, nereden gidersin bunu bilemezsen olmaz, çekemezler. Onun için bir kariyerimiz vardı. Orayı da koruyabildiğimiz kadar koruduk. Gerçek dayak yediğim filmler de oldu. Yılmaz Köksal kazara ayağı kaydı gözümün altına bir yumru attı. Gözümün çıktığını sandım. 'Malkoçoğlu' filmini çekerken ölümlerden döndük. Köprüden bizi aşağı atma sahnesi vardı. 'Camoka' vuruyor, Cüneyt Arkın'ı ve bizi suya atıyor, Dalaman Çayı'na... Dalaman Çayı'nın derinliği yarım metre, altı da betondu. 15 metreden aşağı düştük. İpi kestiler, patır patır düştük ve canlı çıktık"