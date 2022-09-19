Ünlü estetikçi çaldı, Bediha Akartürk söyledi

Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın çaldığı saza, Türk halk müziği ustalarından biri olan Bedia Akartürk’ün sesiyle eşlik etmesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Samsun’a gelen 81 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’ı ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyaret müzik resitali ile son buldu. Estetik operasyonlarının yanı sıra saz çalmadaki ustalığıyla da dikkat çeken Dr. Akbaş eline aldığı sazıyla "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsünü çaldı. Bedia Akartürk ise bu türküyü seslendirdi. Akabinde FBM Tıp Merkezi çalışanı Pelin Şahin ile de "Yanarım, Yanarım" şarkısını söyleyen Bedia Akartürk sesiyle mest etti.

"Benim için tarihi bir an oldu"

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anları Hayati Akbaş sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video dakikalar içinde yoğun ilgi gördü. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye’nin yaşayan efsanesi ile aynı ortamda bulunmak, ona eşlik etmek öyle kolay değildir. Büyük iş başardığımı düşünüyorum. Benim için tarihi bir an oldu" dedi.