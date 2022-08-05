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Uludağ Yaz Festivali’de yoğun trafik

Uludağ’da düzenlenen Yaz Festivali ilk günden yoğun ilgi gördü.

Magazin 05.08.2022, 18:06
Uludağ Yaz Festivali’de yoğun trafik

Uludağ’da düzenlenen Yaz Festivali ilk günden yoğun ilgi gördü.

Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar Uludağ’a akın ederken yoğun trafik oluştu. Vatandaşlar yollarda güçlükle ilerledi. 3 gün boyunca sürecek olan festivalden dolayı Uludağ’da yoğun trafik olması bekleniyor. Diğer yandan jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken festival ziyaretçilerinin de yol üzerine park etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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