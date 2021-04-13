Instagram'da 12.3 milyon takipçisi olan ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının kendisine soru sormasını istedi.

Hakkında en çok merak edilenleri yanıtlayan Whiteley, "Her gün egzersiz yapıyor musun?" diye soran bir takipçisine "Evde olursam haftada 3-4 gün yapıyorum" yanıtını verdi. 33 yaşındaki model, ayrıca uzun yıllardır spor hocası ile çalıştığını belirtti.

"EŞİMİN KORUYUCU OLMASINI SEVİYORUM"

Rosie Huntington-Whiteley, bir takipçisinin eşi Jason Statham'ın en sevdiği özelliğini sorması üzerine, "Destekleyici ve koruyucu olması" cevabını verdi. Whiteley, eşinin komik olmasını sevdiğini de sözlerine ekledi.

"ONDAN UZUN OLMAK UMRUMDA DEĞİL"

İngiliz model, ayrıca eşinden uzun olmasını umursamadığını da belirtti. Rosie Huntington-Whiteley, konuyla ilgili, "Kesinlikte topuklu ayakkabı giydiğimde ondan daha uzun oluyorum" diyerek, espri yaptı.

Whiteley, "Hangi ülke ruhunda iz bıraktı?" sorusuna ise "Kamboçya" cevabını verdi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

İngiliz model, bir takipçisinin ''Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtladı.

ASPENDOS'U ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

"TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE"

Yönetmeni Guy Ritchie ise "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

(Habertürk)