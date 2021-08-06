Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine son dakika olarak düştü. Portekizli iş insanı daha önce “Tülin, bana kızımı göstermiyor” diyerek dava açmış ve her ayın ilk 7 günü kızını görme izni almıştı. Ancak ikilinin arası yine bozuldu.

Pedro de Noronha, önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ise 1.5 yaşındaki kızına şiddet uygulaması. Şahin’in önceki hafta Pedro de Noronha’nın, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Ünlü manken Tülin Şahin, annelik hayalini önceki yıl gerçekleştirdi ancak keyfini çıkaramıyor!

Çünkü kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha buna izin vermiyor! "Tülin Şahin, bana kızımı göstermiyor" diyerek dava açan ve her ayın ilk 7 günü kızını görme izni alan Pedro de Noronha'nın önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını öğrendim!

Tülin Şahin, önceki hafta Pedro de Noronha'nın, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuş.

Türkiye'de bir ikametgah adresi olmadığı için bulunamayan Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış.

Birkaç saatlik sorgudan sonra serbest bırakılmış.