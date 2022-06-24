Tiyatro sahnesinde sürpriz teklifle dünya evine giren oyuncu Murat Emre Üstün, nikahın perde arkasını anlattı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında tiyatro sahnesinde yaptığı sürpriz evlenme teklifiyle dünya evine giren oyuncu ve ses sanatçı Murat Emre Üstün, nikah sürecinin perde arkasını anlatarak, ailesi ve çocuklarıyla birlikte mutluluk pozu verdi.

Geçtiğimiz yıl 9 Haziran’da tiyatro gösterisini yarıda keserek yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelen Oyuncu ve Ses sanatçısı Murat Emre Üstün, eşi Dinara Üstün ile birlikte yaşanan nikah sürecinin anlattı. Murat Emre ve Dinara Üstün çifti verdikleri mutlu aile pozları ile ailenin toplumun temel taşı olduğunu, mutlu bir aile ile toplumda, sosyal hayatta ve ailenin insan psikolojisindeki yer aldığını söyledi.

Ailenin kendisini çok özel bir konu olduğunu ifade eden oyuncu Murat Emre Üstün, “Aile kavramı benim için çok hassas ve özel bir konu. Aile her şeydir. Eğer ailenizle mutluysanız, evinizde ailenizden lezzet alıyorsanız hayatta başarısız olma ihtimaliniz kalmıyor. Bu yüzden aile benim için çok önemlidir. Kadir Balık ve Dora Ercan sağ olsun davet ettiği TMB Tv’de ‘Mevzu Ne’ programına katıldım. Orada da kendi evimizin bahçesinde kendi kendimize muhabbet eder gibi konuştuk. Çoğunluğu doğaçlamaydı ama aile üzerine uzun uzadıya konuşmalar yaptık” dedi.

Sürpriz bir şekilde evlilik teklifi yaptığını sürpriz nikahın perde arkasını anlatan Üstün, “Geçen sene enteresan bir şey oldu. Eşim Türkmenistanlı, biz bekar belgesi alamadığımız için evlenemiyorduk. Bekar belgesi geldikten sonra ben ona sürpriz yapmak için nikah memurunu hallettim. Sağ olsun tiyatroda Aykut Çetin hocamızı ikna ettim. Biz karıma sürpriz bir evlilik teklifi ve akabinde sürpriz bir nikah hazırladık. Başvurduğumuzda da nikah memurundan evlilik tarihini söylemeyin diye rica ettim. ‘Sizi bilgilendireceğiz’ der misiniz dedim. Sağ olsun kabul ettiler.

Cumhuriyet tarihinde bir ilktir, çünkü hem evlilik teklifi ve aynı anda nikah kıyılan başka bir örneği yoktur. Sahnede nikah vardır, sahnede evlilik teklifi de birçok sefer yapılmıştır. Evlilik teklifi ardına telli duvaklı nikahın olduğu sahne bizimkidir ve evlilik teklifinden sonra biz oyunumuza da devam ettik. Şu anda evliliğimiz mutlu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yaşadığı şaşkınlığı belirten Dinara Üstün “Bana çok güzel bir evlenme teklifi etti. Ben gerçekten şok oldum. Ben gerçekten şok oldum. Evleneceğiz diye başvurduk. ‘Bana dediler ki 1-2 aya anca gün verebiliriz’ dediler. Bende bekliyorum, hangi güne verecekler diye bekliyorum. Tiyatro oyunu olacak dedi, tiyatroya gittim. Elbisemi de kendi seçti. Bana diyor ki ‘Ne giyeceksin?’ Gelinliğe yakın renk olsun diye pembe giydirdi. Bir an teklif yapınca şaka sandım ben, gerçek mi diye sordum. 10-15 dakika kendime gelemedim” dedi.

Ailenin insan hayatındaki aldığı yeri anlatan oyuncu Murat Emre Üstün“ Allah herkese mutlu, güzel bir aile nasip etsin. Mutlu olmak esastır, eğer ailenizle mutluysanız işinizde de başarılı olursunuz, sosyal hayatta da başarılı olursunuz. Siz mutluysanız mutluluk saçarsınız, pozitif olursunuz, etrafa pozitiflik saçarsınız” açıklamasında bulundu.