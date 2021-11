TikTok Kullanıcısı Ağrı Kesici İçmek İsterken AirPod Kulaklığını Yuttu

2021 bitmeden ‘yılın en tuhaf haberleri’ listesine güçlü bir aday daha geldi. Bazen gün içinde bir anlık dalgınlıkla ne yaptığımızın pek de farkında olmayabiliyoruz. Popüler TikTok kullanıcısı Carli B. (@iamcarliiib) de bunun en uç örneklerinden birini yaşadı. Kendisinin çektiği TiKTok videosunda söylediklerine göre ‘Ibuprofen’ adlı ağrı kesiciyi içmek isterken yanlışlıkla diğer elinde tuttuğu AirPod kulaklığı yuttu.

AirPod’u nasıl yuttuğunu şu şekilde anlattı:

“Yatakta yerleşirken bir elimde Ibuprofen 800 mg ve diğer elimde de AirPod kulaklığın sol teki vardı. Kulaklığı kabına koymaya gittim ve bakmadan içine koyup arkaya fırlattım. Sonra su şişesini aldım ve ilacı içtim ama sonradan fark ettim ki içtiğim ilaç değildi. Kusmaya çalıştım ama gelmedi bir türlü. Kafayı yiyorum!”

Videonun ikinci yarısında olayın hemen ardından yüklediği videoların platformdan kaldırıldığını belirtiyor. Orijinal videoyu bu şekilde tekrar yükleyen Carli B., bunu yaşayan ilk kişi olmadığını ve eğitim amaçlı olarak bu olayı paylaştığını söylüyor.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@iamcarliiib/video/7028391142752423215" data-video-id="7028391142752423215" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@iamcarliiib" href="https://www.tiktok.com/@iamcarliiib">@iamcarliiib</a> Reply to @bitchcraft____ <a title="greenscreen" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/greenscreen">#greenscreen</a> <a target="_blank" title="♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) - Amaarae & Kali Uchis" href="https://www.tiktok.com/music/SAD-GIRLZ-LUV-MONEY-Remix-feat-Kali-Uchis-and-Moliy-7007785041036101634">♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) - Amaarae & Kali Uchis</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Arkadaşına yolladığı sesli mesaj, midesinden gelen sesi kaydetti:

Her şey yolunda. Yüklediğim bir videodaki X-ray filminden de kulaklığı vücudumdan attığımı paylaşmıştım. Kulaklığı tekrar geri almadım ama vücudumdan attığım kesin. Midemde olduğunu biliyordum ve artık olmadığını da biliyorum. Bunu da çok komik bir şekilde öğrendim. İşte burada arkadaşıma AirPod kulaklığımı yuttuğumu söylediğim sesli mesaj. Ancak hiçbir şey anlamadığını söylüyordu. Çünkü çok açık bir şekilde ses midemdengeliyordu. Ben telefonumun hala kulaklığa bağlı olduğunu fark edemedim çünkü diğer teki telefonuma bağlı değildi ve kabında duruyordu.”