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TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü!
TikTok'ta 1.6 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Luca Pisciotto annesini korumaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü.
Magazin 03.02.2022, 23:25
Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü Tik Tok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.
22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.
Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.
Luca son dönemde Tik Tok'ta popüler olmuş ve 1.6 milyon takipçiye ulaşmıştı.