Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum!

Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı! Dilan Koç kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir video Tiktok fenomeni Dilan Koç'tan geldi ve yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. Kadına şiddete dikkat çeken Tiktok fenomeni Dilan Koç hayati tehlikesinin olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

TİKTOK FENOMENİ DİLAN KOÇ YARDIM İSTEDİ!

Tiktok'ta binlerce takipçisi bulunan Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını duyurduğu bir video paylaştı ve sesinin duyurulması konusunda yardım istedi. Babasının olmadığını söyleyen Tiktok fenomeni Dilan Koç, gözyaşları içerisinde çektiği videoda "Benim babam yok, öldü doğru bana sahip çıkamaz ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.

Dilan Koç videoyu "Benim sesim olun, yanımda olun bu gönderimi paylaşın lütfen, ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin, yardım edin." sözleriyle paylaştı. Dilan Koç'un videosunu binlerce Twitter kullanıcısı, #dilankocyalnızdeğildir etiketiyle paylaşarak destek oldu.