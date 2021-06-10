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Tedavi sırasında yazdığı türküyle "En iyi halk ozanı" ödülünü aldı

Halk Ozanı Abdurrahman Delen yakalandığı korona virüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı ‘Korona’ türküsüyle en iyi halk ozanı ödülünü kazandı.

Magazin 10.06.2021, 11:18
Tedavi sırasında yazdığı türküyle "En iyi halk ozanı" ödülünü aldı

Halk Ozanı Abdurrahman Delen yakalandığı korona virüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı ‘Korona’ türküsüyle en iyi halk ozanı ödülünü kazandı.

Evos Angels dergisi tarafından düzenlenen 9. Dijital Dünyanın enleri ödülleri hak sahiplerine verildi. İnternet sitesi üzerinden yapılan 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişiler ödüllerini aldı. İş, sanat, medya ve spor dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı ödül töreninin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri, bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Ödül töreninde en dikkat çeken kategori ise en halk ozanı seçiminde oldu. Korona nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı “Korona” türküsü Abdurrahman Delen’e en iyi halk ozanı ödülünü kazandırdı. Türkü sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Ödülü alan halk ozanı Delen, türküyü tüm sağlık çalışanlarına armağan etti.

“Seslendirdiğim türküde hastalık sürecinde yaşadıklarımı dile getirdim”

Bu yıl ilk ödülünün korona türküsüne verilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Halk Ozanı Abdurrahman Delen, türküyü sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirterek, “Korona için yazdığım türküyle ödülü aldım. Bende virüse yakalanıp hastanede tedavi gördüm. Umarım salgın tüm dünyada kısa sürede sonu gelir. Seslendirdiğim türküde hastalık sürecinde yaşadıklarımı dile getirdim. 7 gün yoğun bakım sürecim sürdü, ben korona türküsünü tüm sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum” dedi.
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