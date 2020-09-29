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Taylor Swift, Whitney Houston'ın rekorunu kırdı

Müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan şarkıcılarından olan Taylor Swift, Whitney Houston'ın Billboard 200 listesinde zirvede kalma rekoruna ulaştı

Magazin 29.09.2020, 16:47
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Taylor Swift, Whitney Houston'ın rekorunu kırdı

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 2012’de hayatını kaybeden ‘dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı’ Whitney Houston'ın rekorunu egale etti.

30 yaşındaki Swift, Billboard 200 listesinde birinci sırada en uzun süre kalan kadın sanatçı olarak, Houston’ın 30 yılı aşkın süredir elinde bulundurduğu rekora sahip oldu.

Swift, sekizinci albümü Folklore ile yedi haftadır Billboard 200 listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu da Swift’in kariyerinde listede lider olarak yer aldığı hafta sayısını 47’ye çıkarıyor.

Houston bu başarıyı 46 hafta boyunca sürdürebilmişti. Üçüncü sıradaysa 34 haftayla Adele yer alıyor.

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