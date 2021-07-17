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Tatilciler Altay’ın şarkılarıyla coştu

Ünlü şarkıcı Altay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu.

Magazin 17.07.2021, 19:24
Tatilciler Altay’ın şarkılarıyla coştu
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Ünlü şarkıcı Altay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu.

Ünlü şarkıcı Altay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde Miya Beach’te verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu. Dalga seslerinin müziğin ritmine karıştığı konserde, beachi dolduran hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken Altay, tatilcilerden tam not aldı. Sahnelere dönmenin kendisinde apayrı bir heyecan yaşadığını dile getiren başarılı sanatçı, performansının son bölümünde kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Deha Bilimlier ile de iki parçalık mini bir düete imza attı.
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