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Tarkan’ın yeni single’ı “Geççek”in videosu Türkiye’de ilk kez YouTube’da!

Megastar Tarkan’ın yeni şarkısı “GEÇÇEK”in video klibi, Türkiye’de ilk kez YouTube Shorts ile gerçekleşen birliktelik sonrası 7 gün boyunca sadece Tarkan YouTube kanalında. YouTube’da video izlemenin ve içerik oluşturmanın yeni yolu olan kısa biçimli video deneyimi sunan YouTube Shorts, İngiltere’de Ed Sheeran ile anlaşmasının ardından Türkiye’de de Tarkan’la önemli bir birlikteliğe imza attı. Çekilen eğlenceli teaser’larla bu YouTube Shorts birlikteliğini duyuran Tarkan, yeni şarkısı “GEÇÇEK”in videosunu ilk kez kendi YouTube kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşturdu.

Magazin 17.02.2022, 21:23 17.02.2022, 21:29
Tarkan’ın yeni single’ı “Geççek”in videosu Türkiye’de ilk kez YouTube’da!

Bugün dünya çapında 100’den fazla ülkede kullanılabilir durumda olan YouTube Shorts, Megastar Tarkan ile bir araya gelerek Türkiye’de bir ilke imza attı.  31 Ocak’tan bu yana Tarkan’ın YouTube kanalında yayınlanmaya devam eden, video izlemenin ve içerik oluşturmanın yeni yolu olarak sunulan eğlenceli YouTube Shorts teaser videoları Tarkan’ın sevenlerini heyecanlandırıyor. Türkiye’de bir ilke imza atan iş birliği kapsamında Tarkan’ın merakla beklenen yeni şarkısı “Geççek”in video klibi ise bugünden itibaren 7 gün boyunca sadece YouTube’da.

Megastar yeni şarkısı “Geççek” hakkında YouTube Shorts aracılığıyla şu açıklamalarda bulundu: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

Sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na, yapımcılığı ise Hitt Müzik’e ait. “Geççek”in mastering’i ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı. Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. 

YouTube Trends, Tarkan Sevgimizi Rakamlarla Anlattı  

YouTube Trends ekibi Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan’a olan ilgiyi analiz etti. İşte öne çıkan bazı rakamlar; 

Tarkan’ın resmi kanalındaki içerikler bugüne kadar toplamda 1.6 milyar kez izlendi.

Tarkan'ın resmi kanalı son bir yıl içerisinde ise 370 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. 

Tarkan’ın en çok izlendiği illerde liderliği İstanbul alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bakü ve Bursa izliyor.

Tarkan’ın izleyici kitlesinin yüzde 40’ı yurt dışından geliyor. 

Megastar’ın Türkiye’den sonra en çok Almanya, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, ABD ve Fransa’dan takipçisi bulunuyor.

Tarkan’ın son bir yılda en çok izlenen videoları ise şu şekilde: Dudu, Yolla, Şımarık, Kuzu Kuzu, Beni Çok Sev, Şıkıdım, Öp.

Tarkan'ın Geççek şarkı sözlerinin yarısı geldi ancak, tamamı henüz yayınlanmadı. İşte "Geççek" şarkısının bir bölümü

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan.

.

#tarkan #geççek #Youtube #klip
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