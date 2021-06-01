Taner Ölmez Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Dizileri

Kariyerinin henüz başlarında sayılabilecek genç oyuncunun ilerleyen dönemlerde yapacakları merak konusu. Oyunculuk yeteneği yanında oldukça iyi bir sese sahip olan Taner Ölmez Barabar isimli bir müzik grubunda solist olarak şarkılar da söylüyor.

Taner Ölmez Nereli?

Taner Ölmez Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası hakkında detaylı bilgi bulunmayan yetenekli oyuncunun aslen nereli olduğu ise bilinememektedir. İstanbul’da oyunculuk eğitimi alan, konservatuar mezunu yetenekli oyuncunun 2009 senesinde başladığı profesyonel meslek hayatından beri de İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.

Taner Ölmez Kaç Yaşında?

Taner Ölmez 1986 senesinde dünyaya gelmiştir. Güncel tarihimize göre hesaplamalar yaptığımızda yetenekli oyuncunun yaşı 34 çıkmaktadır. 2021 yılının Ağustos ayında usta oyuncu 35 yaşına girecektir. Ağustos ayının başlarında doğan Taner Ölmez aslan burcudur. Genç bir kitle tarafından hayranlıkla takip edilen yetenekli oyuncu sosyal medyayı etkin biçimde kullanan ünlüler arasındadır. Buradan yaptı günlük hayatına dair paylaşımlar sevenleri ve takipçileri tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine karşı da duyarlı olan Taner Ölmez sosyal medyayı bu amaçları için de oldukça etkili biçimde kullanmayı ihmal etmemektedir.

Taner Ölmez Dizileri

Tunceli’de doğan 34 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Taner Ölmez İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Sahip olduğu yetenekleri akademik eğitim ile en iyi seviyeye taşımayı hedeflemiş olan yakışıklı oyuncu bu amacını başarılı şekilde gerçekleştirmiştir. Oyunculuk yeteneği yanında müziğe olan yatkınlığı ile de tanınan Taner Ölmez Barabar isimli bir müzik grubunda solist olarak şarkı söylemektedir. Seslendirdikleri parçalar ve müzik grubunda bulunan isimler ile oldukça ilgi çekici işler ortaya koydukları bilinmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde etkin biçimde görev almayı seven yakışıklı oyuncu gerçekten duyarlı bir vatandaştır. 2009 senesinde başladığı profesyonel oyunculuk hayatına şimdilerde hiç hız kesmeden devam etmektedir. Yetenekli oyuncunun ilerleyen dönemlerdeki projeleri şimdiden merak konusudur.

2009 senesinde Kapalıçarşı isimli televizyon dizisinde ilk kez kamera önüne geçmiştir Taner Ölmez. Burada Gıyabettin karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun ilk proje deneyimi başarı ile sonuçlanmıştır. Bu başarı da ardından yeni işlerin gelmesini sağlamıştır.

Aynı sene Kül ve Ateş isminde bir başka televizyon dizisinde Cemal karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu 2011 senesinde de İstanbul’un Altınları isimli televizyon dizisinde ekranlara çıkmıştır. Bu dizi çok sevilmiş ilgi ile izlenmiş dizi projelerinden biri olmuş. Henüz ilk projelerinde yer alan oyuncu Taner Ölmez için de dizinin sevilmesi büyük bir destekleyici olmuştur.

2012 senesinde Kayıp Şehir ismindeki televizyon dizisinde Sadık karakterine hayat veren Taner Ölmez 2013 senesinde Çıplak Gerçek dizi ile ekranlara çıkmıştır. Aynı sene Tatar Ramazan isimli bir başka dizi projesinde de Çoban Ahmet karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu hiç durman hep çalışmıştır.

İşine tutku ile bağlı olan genç ve dinamik oyuncu Taner Ölmez Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Osman’a hayat vermiştir. Müslüm Gürses’in hayatını anlatan biyografi filmi Müslüm’de de başrolde yer alan yakışıklı oyuncunun bu film ardından kariyerinde ciddi bir çıkış söz konusu olmuştur.

Kendisi 2019 senesinden beri Mucize Doktor dizisinde başrolde Doktor Ali Vefa karakterine hayat vermektedir. 2020 senesinde internet dizisi olan Hakan Muhafız projesinin kadrosunda da Burak karakteri ile yer almıştır.