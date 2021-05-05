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Takipçisine yanıtı olay oldu: Hayat kısa, memeler sarkıyor

Ünlü şarkıcı Kalben, takipçisinin 'Bir de zayıflasan' yorumuna verdiği yanıt ile sosyal medyayı salladı.

Magazin 05.05.2021, 22:25
Takipçisine yanıtı olay oldu: Hayat kısa, memeler sarkıyor

Ünlü şarkıcı Kalben, kendisine "Bir de bir zayıflasan on numara kadın olacaksın" yazan takipçisine verdiği cevapla paylaşım rekoru kırıyor.

"HAYAT KISA MEMELER SARKIYOR"
"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor.

Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor."

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