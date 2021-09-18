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Sungurlu’da Bülent Serttaş rüzgarı

Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’a davet edilen ancak sağlık sorunları nedeni ile ertelenen Bülent Serttaş halk konseri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Magazin 18.09.2021, 14:51
Sungurlu’da Bülent Serttaş rüzgarı

Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’a davet edilen ancak sağlık sorunları nedeni ile ertelenen Bülent Serttaş halk konseri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kent Meydanı’nda gerçekleşen halk konserinde vatandaşlar ünlü sanatçı Bülent Serttaş’ın, sergilediği muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını peş peşe seslendiren ve hızını alamayıp ses kolonlarının üzerinde performansını sergileyen Serttaş, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı espriler ve sempatik tavırlarıyla hem kendi coştu hem de Sungurluluları coşturdu.

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, gösterdiği muhteşem performansla program sonrası alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Program sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ünlü sanatçıya teşekkür ederek Sungurlu’yu simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.

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