Squid Game Türkiye'de olsa oynanacak oyunlar neler olurdu ?

Son zamanlarda akılalmaz bir popülerlik yakalayan Güney Kore dizisi Squid Game, Netflix platformunda 17 Eylül 2021 tarihinde 9 bölüm olarak yayınlandı. Dizi Hwang Dong-hyuktarafından yazıldı ve yönetildi. Dong-hyuk’un açıklamalarına göre dizi, 10 yıldır yapımcılar tarafından reddediliyormuş. 10 yılın sonunda Netflix ile anlaşılıp yayına sokulan dizi, şu an Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen dizisi olmayı başarmış durumda.

Dizide borç batağına düşmüş veya hayatta bir amacı kalmamış her kesimden insanın çocuk oyunlarının oynandığı para ödüllü bir etkinliğe katılıp parayı kazanmaya çalışması anlatılıyor. Her ne kadar sadece oyun oynamayı bekleseler de işin aslının çok daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarttığını öğreniyorlar ve olaylar dallanıp budaklanıyor. Biz de bu yazımızda, ‘’Eğer Squid Game Türkiye’de çekilse hangi oyunlar yer alır?’’ sorusuna cevap aramak için çocukluk oyunlarımızı derliyoruz. Daha fazla spoiler vermeden yazımıza geçelim. Son olarak belirtelim ki yazı içerisinde dizi içerisinde yer alan oyunlar hakkında ufak spoilerlar mevcut olabilir. Keyifli okumalar.

Squid Game Türkiye’de Çekilse Yer Alacak Oyunlar:

Yerden Yüksek

Deve Cüce

Yakan Top

İstop

Davul Zurna Bir, İki, Üç

Mors(Üçgen)

Seksek

Köşe Kapmaca

Simit

Yerden Yüksek:

Çocukluğumuzun en heyecanlı oyunlarından birisi olan yerden yüksek, yüksekte kalanın ebelenemediği ancak yüksekte kalmanın da belli bir sınırı olduğu bir oyundu. Önce ebeyi seçmek için aynı anda herkes iki ayağını da yerden yükseğe yerleştirebileceği bir yüksekliğe doğru koşardı. Yere en yakın olan veya tamamen yerde kalan oyuncu ebe olurdu. Ebenin amacı aralıklarla yere inip yakalanmamak için koşmaya başlayan oyunculardan birisini ebelemektir.

Deve Cüce:

Squid Game’e uyacak oldukça riskli ve heyecanlı bir oyun olan deve cüce oyununda öncelikle oyuncular bir daire şeklinde veya düz bir hatta dizilir. Bir kişi oyunun yöneticisi olur ve ‘’Deve’’ veya ‘’Cüce’’ komutlarından birisini söyler. Deve komutu ayağa kalkma; Cüce komutu ise çömelme komutudur. Yönetici, oyuncuları şaşırtmak için kelime oyunları yapabilir veya söyleme hızını istediği kadar arttırabilir. Son kişi kalana kadar oyun devam eder ve tüm komutlara doğru uyan oyuncu oyunu kazanır.

Yakar Top:



Beden derslerinin olmazsa olmazı Yakar Top, genelde birçok öğrencinin bir araya geldiği ve takımlar halinde bir top yardımıyla oynanan eğlenceli bir oyundu. Genelde 2 takım halinde oynanan oyunda ilk olarak ortaya geçecek takım seçilir. Bir takım ortada vurulmaya çalışılan olurken diğer takım ise onları vurmaya çalışan olur. Oyun, vurulmaya çalışılan takımın tamamı vurulana kadar devam eder. Ortadaki oyuncular topu havada yakalayabilirse can hakkı kazanır.

Her yakaladığında can puanları artar ve birden fazla kez vurulsa dahi elenmeyebilir. Ortada tek oyuncu kaldığında vuran takımın 12 atış hakkı kalır. Bu 12 atışta isabet yakalayamazsalar oyunu kazanırlar ve ortada kalmaya devam ederler. Yakar top oyunu Squid Game’in Türkiye versiyonunda takımlı oyunlarından birisi olmaya aday diyebiliriz.

İstop:

Yine bir top yardımıyla oynadığımız diğer oyun ise İstop’tu. İstop oyunu oldukça basit ve eğlenceli bir oyundu. İlk önce oyunu başlatmak için bir ebe belirlenirdi. Bu ebe topu havaya atar ve oyunculardan birinin adını söyler. Ardından ismi söylenen oyuncu topu yere düşmeden tutmaya çalışır.

Eğer topu havada yakalarsa hızlıca tekrar yukarı atar ve başka bir oyuncunun ismini söyleyerek oyunu devam ettirir. İsmi söylenen oyuncu topu tutamayıp yere düşürürse topu eline alır ve ‘’İstop!’’ diye bağırır. Bu noktadan sonra herkes olduğu yerde kıpırdamadan durur ve ebe elindeki topla, duran oyunculardan birisini vurmaya çalışır. Vuramazsa ebe olmaya devam eder ancak vurursa vurduğu kişi ebe olur.

Davul Zurna Bir, İki, Üç:

Bu oyunun diğerlerinden farkı ise oyunun Kore versiyonu ile Türkiye versiyonunun tamamen aynı olması. Dizide ilk oyun olan ‘’Kırmızı ışık, Yeşil ışık!’’ oyunun Türkiye versiyonunun adı ise ‘’Davul Zurna Bir, İki, Üç.’’ Bu oyunda da tıpkı dizide olduğu gibi ebe olan kişi bir ağaca veya direğe arkasını dönerek ‘’Davul zurna bir, iki, üç’’ der ve ardından arkasını döner.

Amaç diğer oyuncuların ebe arkasını dönene kadar ebeye yaklaşmaktır. Ebe oyunculara döndüğünde herkesin olduğu yerde kıpırdamadan durması gerekmektedir. Hareket ederken yakalanan kişi oyundan elenir. Dizinin neredeyse en popüler oyunu olan hatta İnstagram’da kendisine özel bir filtresi bulunan oyun, aynı kurallarla ülkemizde de yer alıyor.

Mors(Üçgen):

Çocukluğumuzun neredeyse en popüler oyunu olan Seksek, biraz daha denge ve yetenek gerektiren bir oyundu. Bu oyunda ise yere 4 tekli kare ve 2 tane çift kare çizilip bir oyun alanı oluşturulur. Ardından bir taş alınıp 1 numaraya doğru atılır. Eğer atış başarısızsa sıra diğer oyuncuya geçer.

Atış başarılı olduğunda ise tekli karelerden tek ayak üstünde zıplayarak; çiftlilerde ise iki ayak ile denge sağlanarak ilgili parkur yapılır. Amaç taşın atıldığı numaraya basmadan parkuru tamamlayıp geri dönüş sırasındayken taşı almaktır. Taşlar sırayla her doğru yapılan parkurda bir sonraki numaraya atılır. Tekli kare kısımlarında diğer ayak yere değer veya oyuncu çizgilere basarsa o oyuncu elenir.

Köşe Kapmaca:

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Köşe kapmaca, Türkiye’de de popüler çocuk oyunlarından birisi. Oyun oldukça fazla oyuncu tarafından oynanabilir. Yere çizilen oyun alanında ebe hariç herkesin bir köşesi bulunmaktadır. Köşelerde bulunan oyuncular, köşeleri arasında geçiş yapar veya ebeyi kandırmaya çalışabilir. Ebenin amacı oyunculardan herhangi birisinin köşesini kapmaktır. Köşesi kapılan oyuncu yeni ebe seçilir.

Simit:

Listemizin son oyunu da Squid Game’e yakışabilecek bir oyun olan Simit. Simit oyunu oldukça basittir. Ebeye ait bir sığınak alanı vardır. Ebenin amacı bu sığınaktan çıkıp ‘’Simit’’ diye bağırmaya devam ederek diğer oyuncuları yakalamaktır. Ebe, sesi kesilene kadar koşabilir ancak ‘’Simit’’ diye bağırdıktan sonra nefesi biter ve sesi kesilirse sığınağına dönmek zorundadır çünkü diğer oyuncular ‘’Simit’’ sesini duymadıkları sürece ebeyi yakalama hakkına sahiptir.

Ebe bağırırken birini yakalarsa yeni ebe yakalanan kişi olur ve acilen sığınağa kaçması gerekir. Özellikle erkekler arasında hararetli geçebilen Simit oyunu, Squid Game’de olsaydı daha da şiddetli bir şekilde yer alabilirdi.

kaynak: webtekno