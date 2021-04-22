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Sosyal medya fenomeni şarkıcı Reynmen'in twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla tanınan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla isminden söz ettiren Reynmen’in Twitter hesabı askıya alındı.

Magazin 22.04.2021, 12:38
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Sosyal medya fenomeni şarkıcı Reynmen'in twitter hesabı askıya alındı

Çıkardığı şarkılar ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın sosyal medya hesaplarından Twitter askıya alındı. 

Reynmen, bu durumu şaşkınlıkla karşılayarak takipçileriyle paylaştı.

Instagram sayfası üzerinden bir paylaşım yapan Reynmen, Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu. 

Bu duruma şaşıran Reynmen, “Nasıl ya” notunu düştü.

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