Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!

Dünyaca ünlü Amerikalı rep yıldızı Snoop Dogg, achenatoon isimli instagram hesabının post olarak attığı ve Snoop Dogg ile Yıldız Tilbe'yi aynı sahnedeymiş gibi gösteren fotomontaj çalışmasını hikayesinde paylaştı.

İşte o paylaşım:

Ünlü yıldızın paylaşımı Türklerin yoğun ilgisine sebep oldu...

Snoop Dogg'ın hikayesini görüntülemek için tıklayın...

SNOOP DOGG KİMDİR?

Asıl adı Calvin Cordozar Broadus, Jr. olan ABD'li rap müzik sanatçısı, sahne adıyla Snoop Dogg olarak biliniyor.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş olan albüm yapımcısı ve oyuncu Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınıyor.

Snoop Dogg müziğin dışında çeşitli film ve dizilerde rol almış ve çeşitli televizyon programları sunmuştur.