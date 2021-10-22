Sındırgı’da macera dolu festival

Eşsiz doğası ile adrenalin sporlarına ev sahipliği yapan ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, macera dolu sıra dışı bir festivale hazırlanıyor. 22-23 ve 24 Ekim tarihleri arasından Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivali gerçekleştirilecek.

Karadeniz’i andıran doğası ile Yaylabayır Göleti festivale ev sahipliği yapacak. İlk iki gün kamp kuracaklar için doğa sporu, konserler gibi birçok farklı faaliyet planlanırken, 23 Ekim Pazar günü de offroad tutkunları hazırlanan özel parkurda hünerlerini sergileyerek birincilik için yarışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Triton Anadolu, Yaylabayır Muhtarlığı, Balıkesir ve Sındırgı Offroad kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirilecek Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivali tamamen ücretsiz olacak. Birçok markanın da stant açacağı festivalde, kampa katılanlar sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Dışarıdan seyircilere ise yalnızca offroad yarışlarında müsaade edilecek. Kamp kuracaklar ve yarışlara katılacaklarda aşı kartı, ateş ölçümü gibi COVİD 19 tedbirleri kapsamında gerekli kriterler aranacak.

Sındırgı’da doğa ve kamp turizminin geliştirilmesi için her alanda çalışmalarını sürdüren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı her yanıyla farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sındırgı’ya 20 km mesafedeki Yaylabayır’da bir ormanın içerisinde bu sefer de off-road, karavan, kamp merkezi oluşturduk. Burada önümüzdeki hafta sonu müthiş bir faaliyet olacak. Katılım çok yüksek, 3-4 bin kişiyi şu anda bulacağını tahmin ediyoruz. 500’e yakın karavan ve yüzlerce kamp, farklı etkinliklerle, gece etkinlikleriyle, insanların kaynaşabileceği bir ortam oluşacak. Parkur oluşturduk. İnsanlar 3 gün boyunca alışveriş yapacaklar“ dedi.

22 Ekim Cuma günü kamp kurulumu başlayacak, 23 Ekim Cumartesi doğa sporları, konserler olacak. 23 Ekim Cumartesi günü offroad yarışları ile festival son bulacak.