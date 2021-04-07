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Sıla'nın yeni aşkı...

Hazer Amani'den yeni boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye kaptırdı.

Magazin 07.04.2021, 11:24
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Sıla'nın yeni aşkı...

Geçtiğimiz yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen şarkıcı Sıla, bir yıl sonra da bu evliliği bitirmişti.

Pandemi dönemini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden şarkıcının, aşk hayatı yine hareketlendi.

İLKER KALELİ'YE AŞIK OLDU

Sıla'nın, bu sefer kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdığı iddia ediliyor. Bir aydır birlikte olan ünlü çiftin oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

BURÇİN'DEN SONRA YÜZÜ GÜLMEDİ

Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile birlikte olan İlker Kaleli, ayrıldıktan sonra aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamamıştı.

(Ensonhaber)

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