Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı

Bir hafta içinde rüzgar tersine döndü, düğün tarihi beklenen Şeyma Subaşı'dan ayrılık haberi geldi. Subaşı milyarder sevgilisiyle çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Şeyma Subaşı, "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasında bulunmuştu.

"LÜTFEN SAYGI GÖSTERİN"

Ardından tek başına İbiza'da tatile çıkan ve parmağında yüzük olmaması dikkat çeken Subaşı, ayrılık iddialarının ortalıkta dolaşmasına yol açmıştı. Çıkan ayrılık haberlerine sinirlenen Subaşı, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum" ifadelerini kullandı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Ayrılık iddialarının ardından Şeyma Subaşı'ndan sürpriz bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı iddiaları doğrulamış oldu. Subaşı ile Alsaloussi, sosyal medyada takipleşmeyi de bıraktı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin