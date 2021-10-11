Şeyma Subaşı sansürü bıraktı... Öpüştüğü anı paylaştı

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, bebek açıklamaları ile de günlerce konuşulmuştu. Bu kez Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouss'un öpüşme karesi ortalığı karıştırdı.

Şu sıralar Dubai'de tatil yapan Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Yallah Şeyma'dan sonra öpüşme fotoğrafı

Fotoğrafına, “Yallah Şeyma” notunu düşen Subaşı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları da paylaşıyor.

Sevgilisiyle olan pozlarını daha önce de birçok kez yayınlayan Subaşı, paylaşımlarında sansür uyguluyordu. Ancak bu kez öyle olmadı. Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anı açıkça paylaştı.