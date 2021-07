Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini fena bozdu!

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Kendisinin kötü bir insan olmadığını ifade eden Alsaloussi, yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı'yı tüm takıların, harcamaların faturasını yolladığını belirterek "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi.

Dolandırıcı olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu Sabah gazetesinden Bahar Sonat'a bozdu.

"İLİŞKİNİN BİTMESİNİ İSTEYEN BENDİM"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi.

"HARCAMALARIN FATURASINI YOLLADIM"

Yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı ile bu konuda sık sık görüştüğünü dile getiren Alsaloussi, "Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: haberler.com/Olgun Kızıltepe - Sabah.com/Bahar Sonat