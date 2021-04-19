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Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan paylaşım: 'Sevgilim benim için uçak kapattı'

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapattı.

Magazin 19.04.2021, 16:22
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Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan paylaşım: 'Sevgilim benim için uçak kapattı'

Şeyma Subaşı, kendisi ve kızının yolculuk yapabilmesi için özel jet bulamayınca Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldı.

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi sayesinde yolcu uçağında iki kişilik uçuş yapan Subaşı, “Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti.” ifadelerini kullandı.

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