Seyfi Dursunoğlu'nun Miras Vasiyeti Resmi Olarak Açıklandı

Üsküdar'daki evini ve hesaplarındaki tüm parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Huysuz Virjin karakteriyle bilinen ve Temmuz ayında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu'nun, malvarlığını kime bıraktığı resmi olarak açıklandı. Dursunoğlu, Üsküdar'daki evini ve banka hesaplarındaki parayı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı. Dursunoğlu, otomobilini yardımcısına bıraktı

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen’e evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı’ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.