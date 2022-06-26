Ses sitemini kapatınca Kırmızıgül çıplak sesle konser verdi

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak’ta bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Mahsum Kırmızıgül, ruhsatı olmadığı gerekçesi ile mekanın ses sisteminin kullanılmasına polis izin vermedi. Konserine çıplak sesle devam etti. Gecede eserlerini sahneden değil hayranlarının arasında seslendiren Kırmızgül, konserinde kimseden ücret alınmayacağını da duyurdu.

Olay gece Yalıkavak’taki bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önceden planlanmış konseri dolayısıyla sahneye çıkan Mahsum Kırmızıgül, mekanda toplanan kalabalığa konser vereceği sırada güvenlik güçleri mekanın müzik ruhsatı olmadığı gerekçesi ses sisteminin kullanılmasına izin vermedi.

Duruma tepki gösteren Mahsum Kırımızıgül, bu tür olaylara alışık olduğunu ve kendisinin de sürekli eserlerini canlı okuduğunu belirterek hayranlarının arasında çıplak sesle konser verdi. Gecede yaşanan renkli görüntüler kameralara böyle yansıdı.