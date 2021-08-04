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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya sere serpe güneşlendi
Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu. Tribünlere de gelip Yalçın'a destek verdiği ortaya çıkan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya sosyal medyayı salladı. Kaynak: Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan olay pozlar
Magazin 04.08.2021, 14:50
Sergen Yalçın'la yaşadığı aşkla gündeme gelen genç model, Instagram'ın en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.
Güzel modelin bikinili fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Çifte kupanın ardından aşk hayatında da yüzü gülen Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine Instagram yasağı koyduğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.
Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya bir süre Instagram hesabını gizlese de yakın zamanda yine açtı.