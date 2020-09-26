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Serenay Sarıkaya yasak aşk iddiasında gazeteciyi hangi şartla affetti?
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığın iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Serenay Sarıkaya, Kadir Çetinçalı'yı bir şartla affetti.
Magazin 26.09.2020, 09:03
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Eski DHA spor muhabiri, yeni yorumcu Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile Ali Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.
Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı.
Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.
Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.
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