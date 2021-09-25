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Serdar Ortaç, “Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı kızdırdım”

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından söylediği sözlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi.

Magazin 25.09.2021, 19:19
Serdar Ortaç, “Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı kızdırdım”

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından söylediği sözlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi.

Düğün programına katılmak için Kahramanmaraş’a gelen Serdar Ortaç, burada bir pastanede yemek yedikten sonra hayranlarıyla buluştu. Mekanda hazırlanan Maraş dondurmasını kesen Ortaç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşiktaş hakkında söylediği sözler nedeniyle özür dilediğini ifade eden Serdar Ortaç, “Çok özür diliyorum hepsinden. Maalesef içki içtim ilaçlarla içki karışınca kafa gitti öyle. Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı kızdırdım. Hiç girmem gerekirdi. Allah razı olsun” dedi.

Serdar Ortaç, geçtiğimiz Salı akşamı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahne aldığı bir mekanda şarkısını yarıda bırakmış, Adana Demirspor’un son dakikada attığı golünü yorumlamıştı.

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