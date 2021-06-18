Serdar Ortaç'a haciz şoku!

Ünlü şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlere, “Eskiden sorun yaratmıyordu. Ama demek ki o da değişti. Eve haciz koydurdu. Artık parası neyse ödeyeceğiz. Chloe'nın parası bende kalmaz!

Sarıyer Belediyesi'ne 25 bin lira, eski eşim Chloe‘ye 600 bin lira borcum var. Sağlık olsun, ödeyeceğiz" diyerek sitem etti.

Sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç “Nazar değdi galiba. Seçil Gür ile ilişkimiz yürümedi" dedi.

Kaynak: Snobmagazin