Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Bu hafta Eda'nın İtalya'ya gitmeye karar verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümüne, Serkan'ın yaptığı itiraf damga vurdu. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinin 23 Eylül tarihli son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eda ve Serkan'ın yaşadığı romantik anlar dikkat çekti. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölümde yaşananlar.
Fox TV'de yayınlanan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı 11. bölümü ile 23 Eylül Çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde itiraflar yapılırken, heyecanlı bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanında Selin 'in Serkan'a "Çünkü ona aşıksın" dediği sözler merak uyandırdı. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sen Çal Kapımı dizisinin 30 Eylül'de yayınlanacak olan 12. bölümüne ilişkin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.
Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.
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