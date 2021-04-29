Selin Şekerci: Her sene sınava girdim

“İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk olan oyuncu Selin Şekerci, samimi itiraflarda bulundu.

Sektöre çok erken yaşta girdiğini de anlatan Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini anlattı.

"HER SENE GİRİYORDUM"

Yetenek sınavının jüri üyelerinin kendisine “Yine mi sen geldin?” dediklerini de anlatan oyuncu; “Her sene ısrarla giriyordum sınavlara, hatta hiç unutmam bir jüri üyesi 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın onda tiyatro enerjisi yok.' dediğini duymuştum.

Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence.” sözleriyle anlattığı eğlenceli anısıyla herkesi kahkahalara boğdu.