Selin Şekerci: Geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Selin Şekerci, bir derginin bu ayki kapağında yer aldı. “Yeşilçam” adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şekerci, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Şekerci, oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu söyledi:

"BALE YAPACAKTIM"

“Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim.”

"EN BÜYÜK KALP ÇARPINTIM"

Çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan “Yeşilçam” dizisinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren oyuncu “Yeşilçam şu zamanda en büyük kalp çarpıntım. Ve elim ayağıma dolanarak oynadığım, güzel Mine Cansu. Mine, Yeşilçam’ın en büyük yıldızı. Aynı zamanda çocukken kurduğum hülyalı hayallerin vücut bulmuş hali.” dedi

(Ensonhaber)