Selin Demiratar: Anne olmak istiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yalnız başına spor malzemeleri satan bir mağazadan alışveriş yapan Selin Demiratar, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet etti. Bir projede yer almayan Demiratar, "Tabii ki gelen projeler var, ancak kendime yakın olduğunu düşündüğüm bir iş olsun istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla iş insanı Mehmet Ali Çebi aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen 37 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir evliliğimiz var" dedi.







"Anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Demiratar, "Tabii ki. Kısmet, bakalım" ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı başlayan aşı çalışmaları hakkında da açıklama yapan Demiratar, "Abim çok ağır Covid geçirdi, biz de çok tedbirliyiz. Tabii ki ben de aşı olacağım, olmasak ne yapacağız? Zaten yaşanan pandemi belli, tüm devlet büyüklerimiz de oluyor" şeklinde konuştu.

Demiratar, 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü oldu. Koçum Benim, Lise Defteri, Acı Hayat ve Adanalı gibi kendi dönemlerinin en çok izlenen dizilerinde rol aldı.