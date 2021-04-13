Seksenler dizisinde büyük değişim!

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Seksenler’de usta oyuncu Rasim Öztekin’in talihsiz şekilde hayatını kaybetmesinin ardından büyük şok yaşanmıştı.

Başta dizi kadrosu olmak üzere tüm Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Rasim Öztekin’in vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Öztekin’in dizide canlandırdığı Fehmi karakteri de dizinin en önemli rolüydü. Öztekin’in vefatının ardından Fehmi karakterini kimin canlandıracağı da merak konusu oldu.

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, TRT1’de yayınlara devam edecek olan Seksenler dizisiyle ilgili son gelişmeleri köşesinde yazdı.

"DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK"

Dizinin temel taşlarından birisi olan Fehmi karakteri korunacak mı, yoksa başka bir isim ile yeni bir karakter mi ortaya çıkartılacak?

10 yıla yakın süredir Rasim Öztekin ile bir arada olan Birol Güven, yaşanan acı olay nedeniyle çok üzgün. Birol Güven, Sina Koloğlu’na konuştu.

“Seksenler devam ediyor. Peki Fehmi’siz nasıl olacak? sorusu üzerine Güven, “Üzerinde çalışıyoruz. Hikâyede bazı değişiklikler yaşanacak. Ama daha netleşmedi” dedi

Dizi kadrosunun moral durumu hakkında da konuşan Güven, "Onlar için de gerçekten çok ama çok zor bir durum" dedi.

(Günboyu)