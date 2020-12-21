Sancar Efe'nin Menekşe'nin oyununu öğrenmesiyle yıkıldığı Sefirin Kızı 32. bölümde neler oldu? STAR TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı izle

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

14 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Sefirin Kızı 32. bölümde Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır. Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır. Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır…

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.