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Seda Bakan: Hala koku alamıyorum

6 ay önce koronavirüse yakalanan Seda Bakan, belirtilerin hala geçmediğini söyledi.

Magazin 16.04.2021, 14:47
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Seda Bakan: Hala koku alamıyorum

Pandemi döneminde sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren oyuncu Seda Bakan, önceki gün Maslak’ta görüntülendi.

Spora gittiğini söyleyen Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi:

"DOKTORA GİDECEĞİM"

“6 ay geçmesine rağmen hala koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık.”

(Ensonhaber)

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