Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesidir. Fox TV ekranlarında 4 sezon boyunca yayınlanan dizi, verdiği aradan sonra tekrar ekran karşısına 5. Sezonu ile geçecek. Herkesin merakla beklediği 5. Sezon ne zaman başlayacak sorusu çok araştırılıyor. Peki, Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herkesin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği "Savaşçı"dizisi için müjde geldi! Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 5. Sezonun ile seyirci karşısında olacak.

SAVAŞÇI OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'ya yeni isimler dahil oldu. İşte Savaşçı dizisinin yeni isimlerle birlikte oyuncu kadrosu!

Sarp Levendoğlu

Murat Serezli

Tamer Karadağlı

Ekin Mert Daymaz

Erkan Meriç

Anıl Tetik

Ali Tarık Fındık

Serkan Kuru

Serenay Aktaş

Ersin Olgaç

Serhat Nalbantoğlu

Elit Andaç Çam

Şahverdi Ali Eren

Esma Soysal

Yiğit Anıl Dinkçi

Feyza Sevil Güngör

Güneş Zavrak ve Ediz Hun

Alp Öyken

Zerrin Sümer

Bu isimlerin arasından diziye yeni katılanlar; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu gibi isimlerdir.

Savaşçı dizisinde, Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek.

SAVAŞÇI 5. SEZON (100. BÖLÜM) ÖZETİ

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

SAVAŞÇI, 100. Bölümüyle, 10 Nisan Cumartesi akşamı 20.00'de FOX'ta!