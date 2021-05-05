banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Bayram ikramiyelerini alacak emeklilere büyük tuzak!
Bayram ikramiyelerini alacak emeklilere büyük tuzak!
Habertürk'te MHP sarsıntısı... Ebru Baki istifa edecek mi?
Habertürk'te MHP sarsıntısı... Ebru Baki istifa edecek mi?
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu

Sadakatsiz' dizisi final mi yapıyor?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz'den hayranları üzecek haber geldi. Dizinin final tarihi belli oldu.

Magazin 05.05.2021, 22:20
Sadakatsiz' dizisi final mi yapıyor?

Çarşamba akşamları yayınlanan Medyapım'ın reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla bir bir final ya da sezon finali yapan dizilere Sadakatsiz dizisi de eklendi.

32. bölümde ara
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünü oynadığı dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Fenomen dizi 32. bölümde sezon arası verecek.

Yorumlar (0)
17°
açık