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Priv Eroğlu pandemi sonrası fotoğrafçılık sektörünü değerlendirdi

PRİV EROĞLU

Priv Eroğlu pandemi sonrası fotoğrafçılık sektörünü değerlendirdi

PRİV EROĞLU

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:22
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Priv Eroğlu pandemi sonrası fotoğrafçılık sektörünü değerlendirdi

Yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalar ile adından söz ettiren fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu fotoğrafçılık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak pandemi sonrası sezonun hızlı başladığını ve piyasanın hızlı bir şekilde normalleşmeye girdiğini dile getirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok çözüm ortağından yeni iş teklifleri almaya başladıklarına değinen Priv Eroğlu, 1 Haziran itibari ile daha serbest günlere geçilmesi ile birlikte piyasanın hızlı şekilde normalleşmeye başladığını ifade etti. Priv Eroğlu yaptığı açıklamada, ‘’Özellikle son haftalarda yurt içinden ve yurt dışından birçok ünlü sanatçı ve model ile yeni anlaşmalar yapmak üzere görüştük. Gelen tepkiler çok olumluydu. Kısa süre içerisinde normalleşme sürecinin hızlanacağına inanıyorum. Yurt içi uçuşların açılması ticaretin de hızlanmasında etkili oldu’’ dedi.

Kişisel hijyen ve sosyal mesafe korunmalı

Korona virüs salgınının henüz tam anlamıyla atlatılamadığını ve kontrolün bırakılmaması gerektiğini düşünen Eroğlu, ‘’Normalleşme sürecinde kişisel hijyenimize dikkat etmeli ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Yasakların kalkması virüsün sona erdiği anlamına gelmez. Ne kadar dikkatli olursak bu sürece o kadar katkıda bulunuruz. Normalleşme sürecinde herkesin üzerine düşen hassasiyeti göstermesini ve toplu alanlarda gerekli mesafe kurallarına uyması gerektiğini düşünüyorum’’ dedi.

Priv Eroğlu normalleşme süreci içerisinde kurallara uyulmasıyla birlikte Türkiye’nin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelebileceğine değinirken, ‘’Birçok ünlü model ve manken ile Türkiye’de çekimler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Süreç olumlu yönde ilerlerse kısa süre içerisine çalışmalarımıza hız vereceğiz. Türkiye önemli bir cazibe merkezi haline gelebilir’’ dedi.

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