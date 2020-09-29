banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Transfer anlaşması neredeyse tamam!

Petek Dinçöz bebeğini kaybetti!

İkinci bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce teselli yorumu geldi.

Magazin 29.09.2020, 12:54
3
Petek Dinçöz bebeğini kaybetti!

Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi. Petek Dinçöz, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı; "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
çok şiddetli yağmur
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0