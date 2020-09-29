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Petek Dinçöz bebeğini kaybetti!
İkinci bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce teselli yorumu geldi.
Magazin 29.09.2020, 12:54
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Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi. Petek Dinçöz, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı; "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın.
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