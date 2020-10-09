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Pelin Akil-Anıl Altan çifti ikiz bebekleriyle yeni reklam filminde
TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN VE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜ ÇİFTLERİNDEN PELİN AKİL VE ANIL ALTAN ÇİFTİ, İKİZ KIZLARI ALİN VE LİNA İLE BİRLİKTE MARKA YÜZÜ OLDUKLARI KÜLOT BEZ MARKASININ YENİ REKLAM FİLMİNDE ROL ALDI.
Magazin 09.10.2020, 10:38
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Türkiye’nin en sevilen ve sosyal medyada en çok takip edilen ünlü çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte marka yüzü oldukları külot bez markasının yeni reklam filminde rol aldı.
Gün boyunca süren çekimler, içinde bulunduğumuz dönem nedeniyle maksimum hijyen tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. Markanın yeni ürünlerinin tanıtıldığı reklam filminde, Pelin Akil-Anıl Altan çifti ürünlerin faydalarını ve nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatıyor.
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