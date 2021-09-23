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Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 doğumludur. Kızım Nerede dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile oyunculuk dünyasına ilk adımını atan Özge Gürel hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Magazin 23.09.2021, 17:18
Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı.

İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Gürel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermektedir. Özge Gürel 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.

Özge Gürel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Muhteşem İkili (Nilüfer) (TV Dizisi)
2018 – Börü (Gökçe)
2017 – Dolunay (Nazlı) (TV Dizisi)
2017 – Yıldızlar Şahidim (Haziran) (TV Dizisi)
2015 – Kiraz Mevsimi (Öykü) (TV Dizisi)
2014 – Muhteşem Yüzyıl (Rana Hatun) (TV Dizisi)
2014 – Medcezir (Ada) (TV Dizisi)
2012 – Huzur Sokağı (Melisa) (TV Dizisi)
2011 – Kızım Nerede? (Zeynep) (TV Dizisi)

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#özge gürel
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