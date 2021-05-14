Oyuncu Gonca Vuslateri'nin sağlık durumunda yeni gelişme

Yüzünü kırmızıya boyayan Vuslateri, paylaştığı fotoğrafta şunları yazdı:

"Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.

Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de ‘akla aykırı bir yerden başkası değil’.

Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın"