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Oyuncu Gonca Vuslateri'nin sağlık durumunda yeni gelişme
Geçtiğimiz ay korona virüse yakalanan Gonca Vuslateri evinde tedavi görürken üzerine kaynar su dökülen oyuncunun yaşadığı talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.
Magazin 14.05.2021, 10:03
Yüzünü kırmızıya boyayan Vuslateri, paylaştığı fotoğrafta şunları yazdı:
"Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.
Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de ‘akla aykırı bir yerden başkası değil’.
Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın"