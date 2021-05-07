banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
'Çalışma izni görev belgesi' formunun geçerlilik süresi uzatıldı
'Çalışma izni görev belgesi' formunun geçerlilik süresi uzatıldı
''Galatasaray'ı yenin kişi başı 30 bin lira!''
''Galatasaray'ı yenin kişi başı 30 bin lira!''
Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!
Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!
Sedat Peker'in iddialarına Tolga Ağar'dan yanıt
Sedat Peker'in iddialarına Tolga Ağar'dan yanıt

Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

Evlillik arefesindeki Öykü Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı ayrılık açıklamasıyla şaşırttı.

Magazin 07.05.2021, 14:41
Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

Geçen haftalarda Survivor 2021'den elenen ünlü oyuncu Öyü Çelik, yarışma dönüşü evlilik hazırlığında olduğunu belirtmişti. Çelik ve evlilik hazırlığındaki erkek arkadaşı İsmail Berhan'dan üzücü haber geldi.

Düğün hazırlıklarını sürdüren Çelik'ten bugün şaşırtıcı bir açıklama geldi:

"İKİMİZİN KARARI"

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler"

Yorumlar (0)
25°
açık