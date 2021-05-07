Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

Geçen haftalarda Survivor 2021'den elenen ünlü oyuncu Öyü Çelik, yarışma dönüşü evlilik hazırlığında olduğunu belirtmişti. Çelik ve evlilik hazırlığındaki erkek arkadaşı İsmail Berhan'dan üzücü haber geldi.

Düğün hazırlıklarını sürdüren Çelik'ten bugün şaşırtıcı bir açıklama geldi:

"İKİMİZİN KARARI"

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler"