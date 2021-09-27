O Ses Türkiye 2021'den ilk fragman yayınlandı, gözler Hadise'yi aradı!

Geçtiğimiz yıl ekrana ara veren O Ses Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.

Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu.

Jüriye gelen bir diğer ünlü isim ise Oğuzhan Koç oldu.

Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de başka kadın istemiyor mu?

O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de yayınlanacak.