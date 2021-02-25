Nükhet Durunun 20 yıldır gizlediği aşkı kim?

Pop Müziği'nin efsane isimlerinden Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Duru, Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi ile olan ilişkisiyle ilgili de konuştu. Nükhet Duru, 8 Haziran 2015 yılında hayatını kaybeden, Hürriyet gazetesinin eski sahibi ünlü medya patronu Erol Simavi ile 20 yıl süren ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

DURU: İLK AŞKIMDI

Duru, Simavi için "İlk aşkım" dedi. Duru, yıllar önce bu aşkı yazan Hıncal Uluç'a da kırgın olduğunu söyledi. Nükhet Duru, Erol Simavi ile olan ilişkisiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Basında bir centilmenlik anlaşması vardı kendi aralarında. O yüzden hiçbir zaman yazılmamıştı. Ben çocuk gibi aşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için oyunlar oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi.

"O DÖNEMDE KİMSE KİMSENİN SIRRINI ORTAYA KOYMAZDI"

Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. 'Bisküvi geldi' diye sevinirdim. Açınca 'Siz beni ne zannediyorsunuz?' derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı. İnsan ayırmadan davranışına şahit oldukça ben onu kanatlarımın altına aldım. İçkiyi bıraktırdım, kilo verdirdim. Bırakmazsan giderim diyordum. Aksamları iki kadeh izni vardı. Çok sevmiştim... Tabii ki gizlemek istemezdim ama o dönemde kimse kimsenin sırrını ortaya koymazdı. Müzik sektörü biliyordu. İlk büyük aşkım..."