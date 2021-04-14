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Nişanlısı, Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi.

Magazin 14.04.2021, 16:06
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Nişanlısı, Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Koronavirüs testi de yapılan ünlü oyuncunun sonuçları negatif çıktı. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğu anlaşılan Sergen, gözetim altında tutuluyor.

"DURUMU STABİL"

Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal,"Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." açıklamasını yaptı.

(Ensonhaber)

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